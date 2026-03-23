Президент РК призвал экономить энергию

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал жителей страны активизировать усилия по энергосбережению, поскольку затянувшаяся война на Ближнем Востоке нарушила работу мировых энергетических рынков. Выступая 26 марта на экстренном совещании по экономическим вопросам, глава государства заявил о необходимости заморозить цены на топливо для населения. «Использование кризиса для получения несправедливой прибыли посредством таких методов, как сговор и накопление запасов, недопустимо»,- заявил Ли Чжэ Мён. Он подтвердил, что правительство не будет повышать тарифы на электроэнергию, поставляемую Корейской электроэнергетической корпорацией (KEPCO). Однако зависимость экономики от электроэнергии может ещё больше ухудшить финансовую ситуацию в KEPCO, которая поставляет электроэнергию ниже себестоимости, несмотря на рост мировых цен на энергоносители,- подчеркнул президент.