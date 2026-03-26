Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

Oricon: Альбом Arirang группы BTS – рекордсмен по загрузкам

Write: 2026-03-26 14:54:34Update: 2026-03-26 14:55:14

Oricon: Альбом Arirang группы BTS – рекордсмен по загрузкам

Photo : YONHAP News

Пятый студийный альбом группы BTS под названием Arirang занял первые места в трёх разделах еженедельного японского чарта Oricon. За период с 16 по 22 марта Arirang занял первые места в «Еженедельном сводном альбомном рейтинге», «Еженедельном альбомном рейтинге» и «Еженедельном рейтинге цифровых альбомов». За первую неделю с момента выхода его скачали 11.851 раз. Кроме того, заглавный трек нового альбома BTS под названием Swim, а также треки Body to Body, Hooligan, FYA и Normal заняли места с первого по пятое в чарте Apple Music «Глобальный топ-100» от 24 марта, а в Топ-20 вошли 12 треков из нового альбома.
Список

Рекомендуем

Close

Вы можете слушать аудиотрансляцию в других браузерах, таких как Microsoft Edge, Chrome и Safari. Подробнее >

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >