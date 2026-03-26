Банк Кореи предупредил о волатильности на финансовых рынках

Photo : YONHAP News

Банк Кореи выразил обеспокоенность тем, что волатильность на финансовых рынках может значительно возрасти, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. В отчёте, опубликованном 26 марта, указано, что состояние внутренней финансовой стабильности может значительно измениться в зависимости от развития геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Так, нарушения в цепочках поставок энергоресурсов могут привести к росту цен на энергоносители, включая мировые цены на нефть, и тем самым повлиять на инфляцию и экономический рост. При этом влияние ближневосточного конфликта на экономику может быть значительным, поскольку РК является импортёром энергоресурсов с высокой зависимостью от нефти. Учитывая высокую неопределённость в отношении сроков завершения ближневосточного кризиса и возможность эскалации конфликта, Банк Кореи подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на мониторинге валютных и финансовых рынков, а также на управлении рисками в уязвимых секторах.