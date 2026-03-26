Hyundai и Kia получили 32 награды конкурса iF Design

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Group получила 32 награды на конкурсе iF Design Award, что подтвердило конкурентоспособность дизайна её автомобилей. Премия присуждается с 1954 года по таким критериям как оригинальность, влияние и инновации. Hyundai Motor получила 21 награду, а её дочерняя компания Kia - 11 наград в восьми категориях, в том числе, в таких как продукт, профессиональная концепция, архитектура интерьера, коммуникация и пользовательский интерфейс. В категории продукции престижную Золотую награду получил автомобиль Kia PV5. Он был отмечен за практичную компоновку, контрастный дизайн внешнего вида и гибкую концепцию салона, позволяющую перепрофилировать его для различных целей. Премия iF Design Award считается одной из трёх ведущих мировых наград в области дизайна, наряду с премиями Red Dot Award и International Design Excellence Award.