Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Hyundai и Kia получили 32 награды конкурса iF Design

Write: 2026-03-26 15:32:58Update: 2026-03-26 15:42:34

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Group получила 32 награды на конкурсе iF Design Award, что подтвердило конкурентоспособность дизайна её автомобилей. Премия присуждается с 1954 года по таким критериям как оригинальность, влияние и инновации. Hyundai Motor получила 21 награду, а её дочерняя компания Kia - 11 наград в восьми категориях, в том числе, в таких как продукт, профессиональная концепция, архитектура интерьера, коммуникация и пользовательский интерфейс. В категории продукции престижную Золотую награду получил автомобиль Kia PV5. Он был отмечен за практичную компоновку, контрастный дизайн внешнего вида и гибкую концепцию салона, позволяющую перепрофилировать его для различных целей. Премия iF Design Award считается одной из трёх ведущих мировых наград в области дизайна, наряду с премиями Red Dot Award и International Design Excellence Award.
Close

Вы можете слушать аудиотрансляцию в других браузерах, таких как Microsoft Edge, Chrome и Safari. Подробнее >

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >