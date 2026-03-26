Посол Ирана: Ормузский пролив может открыться для РК

Южнокорейские суда смогут проходить через Ормузский после предварительного согласования с Тегераном. Об этом заявил 26 марта посол Ирана в РК Саид Кузечи. Тегеран обратился к Сеулу с просьбой предоставить подробную информацию о судах, находящихся в проливе. В Ормузском проливе, фактически перекрытом Ираном после нападений со стороны США и Израиля, находятся 26 южнокорейских судов и 180 членов экипажа. Иран не относит РК к числу стран-участниц конфликта, поэтому проблем с её судами нет. После координаций с гражданскими и военными властями Ирана суда могут пройти через пролив,- отметил посол.