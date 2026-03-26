Дополнительный бюджет будет направлен в парламент 31 марта

Photo : YONHAP News

Правящая Демократическая партия Тобуро и правительство договорились представить законопроект о дополнительном бюджете в Национальное собрание 31 марта. Он направлен на смягчение влияния роста цен на нефть на экономику, а также на поддержку малых и средних предприятий и уязвимых домохозяйств, пострадавших от затянувшейся войны. С помощью дополнительного бюджета правительство планирует компенсировать финансовые потери, которые могут понести нефтеперерабатывающие заводы из-за системы потолка цен, в соответствии с которой устанавливаются максимальные цены на нефтепродукты, поставляемые на автозаправочные станции и дистрибьюторам. Правительство расширит помощь малоимущим семьям, владельцам малого бизнеса и молодёжи, а также будет стремиться «устранить пробелы» в системе социального обеспечения.