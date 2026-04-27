ВМС и морская пехота РК проводят учения по высадке десанта

Photo : YONHAP News

С 23 по 30 апреля военно-морские силы и Корпус морской пехоты РК проводят в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто регулярные учения по высадке десанта. Они направлены на поддержание готовности к отражению угроз. В учениях задействованы около 3.200 военнослужащих. 27 апреля войска отработали операции в прибрежной зоне с использованием десантных кораблей, транспортных самолётов и вертолётов, а также кораблей ВМС и ударных вертолётов, обеспечивающих прикрытие. В учениях задействован широкий спектр военной техники, включая истребители KF-16, самолёты морской разведки P-8A, а также примерно 20 боевых кораблей, включая десантный корабль ROKS Marado. Чтобы учесть изменения в современной войне, в этом году в учениях задействованы различные пилотируемые и беспилотные средства, включая дроны, а также средства наблюдения для береговой охраны и наземных операций,- сообщили представители вооружённых сил.