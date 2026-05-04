Индекс KOSPI приблизился к отметке 7.000 пунктов

Главный индекс Корейской биржи KOSPI впервые в истории превысил отметку в 6.900 пунктов и вплотную приблизился к очередному рубежу в 7.000 пунктов. 4 мая на момент закрытия биржи он составил 6.936,99 пункта, поднявшись на 338,12 пункта, или на 5,12%, по сравнению с предыдущим торговым днём. Это самый большой дневной прирост с 8 апреля. Торги начались на отметке 6.782,93 пункта, что на 184,06 пункта выше по сравнению с предыдущей сессией. В середине торгов была преодолена отметку в 6.800 пунктов, после чего рост продолжился. Акции крупных полупроводниковых компаний показали рекордный рост. Акции SK Hynix подорожали на 12,52%, а акции Samsung Electronics на 5,44%. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ повысился на 21,39 пункта по сравнению с предыдущим днём и составил на момент закрытия торгов 1.213,74 пункта. Промежуточный курс национальной валюты на 15:30 составил 1.462,80 воны за доллар. Таким образом, доллар подешевел на 20,5 воны.