Культура

Южнокорейские фильмы получили награды на фестивале в Италии

Write: 2026-05-04 16:34:28Update: 2026-05-04 16:35:21

Photo : YONHAP News

Южнокорейский документальный фильм «Защитники Сеула», рассказывающий о попытке введения чрезвычайного положения в конце 2024 года, получил три награды на 28-м Дальневосточном кинофестивале в итальянском городе Удина. Наград удостоены также фильмы «Моё имя» и «Королевский страж». Документальный фильм телекомпании MBC «Защитники Сеула» удостоен главных призов зрительских симпатий, критиков и специальную награду для режиссёров-дебютантов. Фильм «Моё имя», детективная драма, действие которой разворачивается на фоне восстания 3 апреля 1948 года на острове Чечжудо, и историческая драма «Королевский страж» получили третьи призы зрительских симпатий. Ежегодный Дальневосточный кинофестиваль - один из крупнейших фестивалей в Европе, посвящённый восточноазиатскому кинематографу. В этом году он проходил с 24 апреля по 2 мая. В конкурсную программу было приглашено 52 фильма, в том числе, шесть южнокорейских.
