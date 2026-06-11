Президент РК прибыл с государственным визитом в Италию

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10 июня президент РК Ли Чжэ Мён прибыл с государственным визитом в Италию. Рим является вторым пунктом в программе его европейского турне. 11 июня южнокорейский лидер проведёт переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, итоги которых будут подведены на совместной пресс-конференции. 12 июня состоится встреча президента РК с премьер-министром Джорджией Мелони, по итогам которой планируется подписание ряда двусторонних документов. Кроме того, Ли Чжэ Мён примет участие в круглом столе с представителями деловых кругов двух стран. В программе визита в Италию также посещение Флоренции, где будут обсуждаться вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере культуры. 14 июня Ли Чжэ Мён примет участие в торжественной мессе в Ватикане, а на следующий день встретится с Папой Львом XIV. С 15 по 17 июня президент РК будет присутствовать на саммите Большой семёрки, который пройдёт во французском Эвиане. РК является гостем саммита второй год подряд.