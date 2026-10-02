Analistas llaman a la rápida cooperación para recuperar criptoactivos de Binance

Photo : YONHAP News

La agencia de análisis de blockchain TRM Labs alegó que se necesita una ágil cooperación internacional entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, para la recuperación de las criptomonedas que hackers conectados a Corea del Norte robaron de Binance.Fuentes de la plataforma de inteligencia declararon el jueves 5 en una entrevista escrita con Yonhap News, que no queda mucho tiempo para congelar y recuperar los criptoactivos, y que la colaboración entre los tres países deberá priorizar el bloqueo de sus flujos para impedir el blanqueo.En tal sentido, dieron una evaluación positiva a las medidas que las autoridades financieras de Seúl adoptaron con diligencia, al inspeccionar los sistema de seguridad de las principales plataformas de intercambio de criptodivisas. Sin embargo, enfatizaron que son decisiones demasiado cautelosas como para tomar acciones diplomáticas.TRM Labs confirmó que todos los datos relacionados con las transacciones o actividades registradas y validadas directamente en las redes de blockchain, así como las que ocurren fuera de la cadena, apuntan a que Pyongyang orquestó el reciente robo a Binance.La agencia agregó que las sanciones cibernéticas a Corea del Norte no deben aplicarse a hackers individuales, sino al sistema conjunto de blanqueo de capital que maneja el país.