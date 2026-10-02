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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó que su intento de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) no prosperara y reiteró su intención de celebrar el encuentro más adelante.En una entrevista telefónica difundida el jueves 19 por la cadena estadounidense NBC, Trump afirmó que mantiene una buena relación con Kim y atribuyó las dificultades para concretar la reunión a la apretada agenda de la cumbre. También expresó su confianza en que ambos se reunirán en algún momento.Antes de la cumbre, Trump había manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a reunirse con Kim. El secretario de Estado, Marco Rubio, que lo acompañó en su gira por Asia, había asegurado que el presidente estadounidense se toma en serio la posibilidad de retomar las reuniones con el líder norcoreano y que está preparado para hacerlo.