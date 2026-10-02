Photo : YONHAP News / South Korean Embassy in Egypt

Dos escuelas de educación primaria en Egipto comenzaron a ofrecer el idioma coreano como asignatura regular por primera vez.La Embajada de Corea del Sur en El Cairo anunció el lunes 23 que, en octubre, comenzaron a impartirse clases regulares a estudiantes de primaria, a través del Proyecto de Adopción de la Enseñanza del Idioma Coreano del Ministerio de Educación. Los establecimientos participantes son la Escuela Oficial de Idiomas Al Roya con 13 alumnos, y la Escuela Oficial de Idiomas Sherif El-Sebaey con seis.El embajador de Corea del Sur en Egipto, Kim Wan Joong, presenció una clase en la Escuela Oficial de Idiomas Al Roya, aproximadamente un mes después del inicio del semestre. Durante la sesión, los estudiantes vestidos con el traje tradicional hanbok, se presentaron en coreano y cantaron con entusiasmo el tema "Wild" del grupo Babymonster.Los alumnos expresaron su interés en seguir aprendiendo coreano incluso después de iniciar la educación secundaria, mientras que el embajador Kim los animó a actuar como diplomáticos civiles que contribuyan a abrir camino para una futura cooperación bilateral.La apertura de las clases es resultado de un memorando de entendimiento sobre cooperación educativa, suscrito entre el presidente Lee Jae Myung y el presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi durante la visita de Lee a Egipto en noviembre de 2025, así como de la visita de Estado que El-Sisi realizó a Corea del Sur el mes pasado.