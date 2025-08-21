Xi promete reforzar la cooperación estratégica con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente chino, Xi Jinping, se ha comprometido a impulsar los intercambios entre China y Corea del Norte y a fortalecer la cooperación estratégica en asuntos internacionales y regionales.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el domingo 12, Xi envió un mensaje al líder norcoreano, Kim Jong Un, en respuesta a la carta de felicitación que le había remitido con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China.En su misiva, el mandatario chino calificó a ambos países como grandes vecinos, amigos y camaradas, y subrayó que la amistad entre Beijing y Pyongyang se ha fortalecido con el paso del tiempo. Asimismo, aseguró que China trabajará con Corea del Norte para mantener y desarrollar aún más esa amistad, profundizar los intercambios y la cooperación amistosa, y reforzar la coordinación estratégica en los principales temas internacionales y regionales.Xi también expresó su disposición a colaborar con el régimen norcoreano para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales, así como la equidad y la justicia en el ámbito internacional.