Pyongyang presenta un nuevo ICBM en el aniversario del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

Corea del Norte celebró la noche del viernes 10 un desfile militar con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, que comenzó con un discurso del líder norcoreano, Kim Jong Un, centrado en el objetivo nacional de reforzar la defensa para neutralizar cualquier amenaza exterior.Sin embargo, Kim evitó mencionar explícitamente a Estados Unidos o a Corea del Sur y se limitó a afirmar que su país "se opone a la injusticia y a la hegemonía dominante de una nación en particular".El momento culminante del desfile fue la presentación del Hwasong-20, el último misil balístico intercontinental (ICBM) desarrollado por Corea del Norte. En septiembre se llevó a cabo una prueba destinada a comprobar el rendimiento de su nuevo motor de combustible sólido de gran potencia.De acuerdo con las características divulgadas hasta ahora, esta arma sería una versión mejorada de modelos anteriores, con potencial para alcanzar cualquier punto del territorio estadounidense gracias a un mayor alcance y a ojivas de mayor capacidad.La aparición del Hwasong-20 fue especialmente destacada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), que informó de que el desfile incluyó también otras armas de tecnología avanzada, entre ellas misiles hipersónicos, misiles de crucero estratégicos, drones, tanques de nueva generación y lanzacohetes múltiples de 600 milímetros modernizados.En relación con las celebraciones del Día de la Fundación del Partido de los Trabajadores, el Ministerio de Reunificación de Corea del Sur señaló que asistieron representantes de once países, entre ellos Vietnam y Laos, que enviaron delegaciones oficiales encabezadas por sus máximos dirigentes: el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, y el presidente laosiano, Thongloun Sisoulith. También estuvieron presentes el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang —considerado el número dos en la jerarquía de Beiijng—, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, uno de los hombres de mayor confianza del presidente ruso, Vladímir Putin.