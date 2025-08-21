Corea refuerza la protección de sus ciudadanos en Camboya ante el aumento de delitos

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha decidido establecer una Oficina de Corea en Camboya ante el creciente número de delitos cometidos contra ciudadanos coreanos en el país, con el objetivo de reforzar la protección y mejorar la cooperación en materia de investigación.La Agencia Nacional de Policía anunció el domingo 12 que celebrará una reunión bilateral con la Policía camboyana el próximo 23 de octubre en Seúl, en la que se firmará un memorando de entendimiento para la creación de la Oficina de Corea y el envío de agentes de Policía coreanos a Camboya.La Oficina de Corea es un sistema mediante el cual se asignan agentes de Policía coreanos a organismos policiales extranjeros con el fin de gestionar casos que involucren a ciudadanos coreanos en el exterior. La medida permitirá responder con mayor rapidez a los incidentes locales, ya que los agentes podrán comunicarse directamente con la Policía camboyana sin necesidad de pasar por la embajada.Asimismo, la Policía coreana ha decidido ampliar el envío de cónsules policiales a regiones con una alta incidencia de delitos contra ciudadanos coreanos, teniendo en cuenta que la embajada en Camboya, que actualmente cuenta con solo tres agentes, enfrenta dificultades para hacer frente al aumento de la delincuencia.Por otra parte, el Ejecutivo ha creado un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar la respuesta ante la serie de crímenes cometidos contra coreanos en Camboya. La Oficina Presidencial informó el lunes 13 que el equipo celebrará su reunión inaugural esa misma tarde, presidida por el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac. Estará integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Policía y el Servicio Nacional de Inteligencia. Entre sus principales tareas figuran la evaluación de los delitos cometidos contra coreanos en Camboya y la elaboración de medidas de respuesta en cooperación con las autoridades locales.La gravedad de los crímenes contra ciudadanos coreanos en Camboya se ha convertido en un asunto urgente tras conocerse que un estudiante universitario fue torturado hasta la muerte por una organización criminal camboyana en agosto pasado, además de los retrasos en la repatriación de su cuerpo.El presidente Lee Jae Myung fue informado de la situación el sábado 11 y ordenó realizar todos los esfuerzos diplomáticos posibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos coreanos en el extranjero.