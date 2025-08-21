Las exportaciones caen un 15% interanual en los primeros días de octubre

Photo : YONHAP News

Las exportaciones disminuyeron más de un 15% interanual durante los primeros diez días de octubre, según datos difundidos por el Servicio de Aduanas.En ese periodo, el país exportó bienes por valor de 12.960 millones de dólares, lo que representa una caída del 15,2% en comparación con el mismo intervalo del año anterior. El retroceso se atribuye al largo puente festivo de Chuseok, que redujo los días laborables a 3,5, frente a los 5,5 registrados en las mismas fechas de 2024.Por sectores, las exportaciones de semiconductores aumentaron un 47% interanual, mientras que las de automóviles y componentes de automoción se desplomaron un 51,8% y un 49,1%, respectivamente.En cuanto a los destinos, los envíos a Taiwán se dispararon cerca de un 200% en comparación con los diez primeros días de octubre del año pasado, mientras que los dirigidos al mercado estadounidense retrocedieron un 43,4%.Como resultado, la balanza comercial del país registra en lo que va de octubre un déficit de unos 500 millones de dólares, debido también a una caída del 22,8% en las importaciones respecto al mismo periodo de 2024.