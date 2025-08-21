Corea del Norte libera agua de la presa fronteriza de Hwanggang sin previo aviso

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente de Corea del Sur informó el domingo 12 de que Corea del Norte aparentemente liberó agua de la presa de Hwanggang, situada en el curso superior del río Imjin, sin emitir ningún aviso previo. La conclusión se basa en el análisis de imágenes satelitales de la zona fronteriza tomadas el día anterior.Según el ministerio, se considera que Pyongyang llevó a cabo la descarga para asegurar la capacidad de control de inundaciones, dado que las lluvias han continuado en la cuenca del río Imjin desde el viernes 10 y se prevén más precipitaciones para el lunes 13 y el martes 14.Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, Corea del Sur no fue notificada de la operación.En septiembre de 2009, las autoridades norcoreanas ya liberaron agua de la presa de Hwanggang sin previo aviso, un hecho que provocó la muerte de varios surcoreanos en el tramo inferior del río Imjin. Un mes después, ambos países acordaron avisarse con antelación de cualquier liberación de agua desde la presa. Sin embargo, Corea del Norte no ha cumplido dicho compromiso desde 2013.