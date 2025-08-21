Corea se sitúa entre los países de la OCDE con mayor consumo de antibióticos

Photo : KBS News

Corea se sitúa entre los países miembros de la OCDE con un mayor consumo de antibióticos, según las estadísticas de salud publicadas por dicho organismo y por la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades del país.Los datos facilitados por ambas entidades indican que el consumo de antibióticos alcanzó en 2023 las 31,8 dosis diarias definidas (DHD) por cada mil habitantes, una cifra superior a las 25,7 DHD registradas en 2022 y muy por encima del promedio de la OCDE, que se situó en 18,9 DHD.La resistencia a los antibióticos está clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las diez principales amenazas para la salud pública mundial, ya que dificulta el tratamiento de las infecciones y provoca un aumento de la mortalidad, una mayor duración de las hospitalizaciones y un incremento de los costes sanitarios. Además, esta resistencia puede resultar especialmente peligrosa para niños y personas de edad avanzada.La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades surcoreana considera muy preocupantes las cifras de consumo de antibióticos en el país, aunque destaca los efectos positivos que comienza a mostrar el Programa de Administración de Antimicrobianos (ASP), puesto en marcha en noviembre de 2024 para promover un uso más racional de estos medicamentos.El programa consiste en revisar las recetas médicas con el fin de evitar el uso excesivo de agentes antimicrobianos —como antibacterianos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios— estableciendo indicaciones precisas sobre qué tipo de fármaco utilizar y durante cuánto tiempo debe administrarse a cada paciente.