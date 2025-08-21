El Gobierno recurre a la intervención verbal para influir en el mercado cambiario

Photo : YONHAP News

La Administración ha recurrido el lunes 13 a la intervención verbal para intentar estabilizar el mercado de divisas tras superar el dólar estadounidense la barrera de los 1.430 wones por unidad.Las autoridades monetarias emitieron una advertencia ante las bruscas fluctuaciones del tipo de cambio, en lo que constituye la primera intervención verbal en un año y medio. Este tipo de medida se basa en declaraciones o comentarios de los responsables de la política económica con el fin de influir en el valor de la moneda nacional y contener la volatilidad del mercado.La advertencia fue realizada de manera conjunta por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Corea, que afirmaron vigilar estrechamente la evolución del won ante el aumento de la volatilidad y el riesgo de un posible desequilibrio en el mercado cambiario. La última intervención verbal se produjo en abril de 2024, cuando la cotización del dólar superó los 1.400 wones, impulsada entonces por la inestabilidad en Oriente Próximo.Según los analistas, la actual presión sobre el won se explica por la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el bloqueo administrativo del Gobierno estadounidense y el estancamiento de las negociaciones comerciales entre Seúl y Washington.