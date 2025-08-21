Menú principal Ver contenido

La Policía moviliza unidades antidisturbios para reforzar la seguridad en la cumbre del APEC

Write: 2025-10-13 14:58:28Update: 2025-10-14 10:04:43

Photo : YONHAP News

La Agencia Nacional de Policía activó el lunes 13 una sala de control especial con el fin de reforzar las medidas de seguridad durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Según informaron las autoridades, a partir del martes 21 se elevará al nivel máximo el estado de vigilancia en el municipio y en sus alrededores. Esto implica que desde esa fecha y hasta la clausura del evento se suspenderán los permisos del personal policial y se autorizará la movilización de todos los recursos disponibles en caso de ser necesario.

Asimismo, se desplegarán de forma dispersa 87 unidades antidisturbios no solo en Gyeongju, sino también en Busan, donde tendrán lugar varios encuentros paralelos a la cumbre.
