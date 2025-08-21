La lluvia persistirá hasta el fin de semana

Photo : YONHAP News

Las lluvias que comenzaron en la mañana del lunes 13 continuarán durante el día siguiente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 120 milímetros en las zonas orientales de la provincia de Gangwon. En el resto del país, se prevén precipitaciones de entre 40 y 80 milímetros.Según el pronóstico, en gran parte del territorio nacional seguirá lloviendo al menos hasta el miércoles 15, y las precipitaciones podrían prolongarse incluso hasta el fin de semana. Tras el paso del frente lluvioso, se espera un descenso brusco de las temperaturas a partir del domingo 19.Las temperaturas del martes 14 oscilarán entre 14ºC y 21ºC por la mañana, y entre 18ºC y 25ºC por la tarde.