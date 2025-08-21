Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Internacional

Bessent afirma que Trump se reunirá con Xi en Gyeongju

Write: 2025-10-14 08:25:17Update: 2025-10-14 10:04:53

Bessent afirma que Trump se reunirá con Xi en Gyeongju

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

En una entrevista concedida a la cadena Fox Business el lunes 13 (hora local), el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que durante el fin de semana se produjo una comunicación sustancial entre Washington y Beijing.

Bessent añadió que los aranceles adicionales sobre los productos chinos no entrarían en vigor hasta el 1 de noviembre, un comentario que se interpreta como una señal de posible flexibilidad en función del avance de las conversaciones entre ambos países.

Asimismo, criticó con dureza los controles de exportación de tierras raras impuestos por China, a los que calificó de "problema global" que amenaza la cadena de suministro mundial.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >