Bessent afirma que Trump se reunirá con Xi en Gyeongju

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.En una entrevista concedida a la cadena Fox Business el lunes 13 (hora local), el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que durante el fin de semana se produjo una comunicación sustancial entre Washington y Beijing.Bessent añadió que los aranceles adicionales sobre los productos chinos no entrarían en vigor hasta el 1 de noviembre, un comentario que se interpreta como una señal de posible flexibilidad en función del avance de las conversaciones entre ambos países.Asimismo, criticó con dureza los controles de exportación de tierras raras impuestos por China, a los que calificó de "problema global" que amenaza la cadena de suministro mundial.