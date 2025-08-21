Presidencia convoca una reunión sobre los delitos contra ciudadanos coreanos en Camboya

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial convocó el lunes 13 una reunión interministerial para abordar el aumento de los delitos dirigidos contra ciudadanos surcoreanos en Camboya, como las estafas laborales y las detenciones arbitrarias.Según informó la portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, la reunión estuvo presidida por el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, y contó con la participación de representantes de diversos organismos relacionados con el asunto, entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y la Oficina Nacional de Investigación de la Policía.Durante el encuentro, los participantes analizaron los riesgos a los que se enfrentan los coreanos en Camboya y subrayaron la necesidad de agilizar los procedimientos para repatriar a quienes se encuentran en situación de peligro o implicados en actividades ilícitas. Destacaron que, antes de abordar posibles sanciones contra esas personas —ya sea por delitos cometidos voluntariamente o bajo coerción—, es prioritario garantizar su regreso seguro al país por motivos humanitarios.Asimismo, las autoridades debatieron posibles vías de cooperación con la Policía camboyana, tanto para rescatar a los ciudadanos surcoreanos víctimas de organizaciones criminales como para reforzar la lucha contra la delincuencia y reducir las pérdidas derivadas de estos incidentes.