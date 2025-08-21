Los beneficios operativos de Samsung Electronics aumentan un 32% interanual

Photo : YONHAP News

La compañía coreana Samsung Electronics registró entre julio y septiembre unos beneficios operativos de 12,1 billones de wones, lo que supone un incremento del 31,8% respecto al mismo periodo del año anterior y más del 158% en comparación con el trimestre previo. Es el mayor resultado trimestral en casi tres años, desde los 14,1 billones de wones alcanzados en el segundo trimestre de 2022.Las ventas también experimentaron un crecimiento significativo y alcanzaron los 86 billones de wones, lo que representa un aumento del 8,7% interanual y del 15,3% frente al trimestre anterior, marcando así un nuevo récord para la empresa.Aunque Samsung Electronics no desglosó los resultados por divisiones, los analistas estiman que la unidad de Soluciones de Dispositivos (DS), responsable del negocio de semiconductores, fue la que más contribuyó a los beneficios durante el periodo analizado.