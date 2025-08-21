Restablecido el 40,1% de los sistemas públicos afectados por el incendio en Daejeon

Photo : YONHAP News

Un total de 284 servicios gubernamentales en línea han sido restablecidos hasta las 9:00 de la noche del lunes 13, más de dos semanas después del incendio registrado en un centro de datos estatal de la ciudad de Daejeon, que interrumpió 709 sistemas administrativos. Según informó el Centro de Contramedidas para Desastres y Seguridad, la tasa general de restauración alcanzó el 40,1%.Entre los sistemas recuperados se encuentran el sistema de integración de datos administrativos del Ministerio de Datos y Estadísticas y el sistema de apoyo al registro de residentes del Ministerio del Interior y Seguridad.El progreso de recuperación de los sistemas gubernamentales de máxima prioridad, clasificados como de Grado 1, se sitúa actualmente en el 77,5%, con 31 de los 40 sistemas ya operativos.El incendio se originó en la noche del 26 de septiembre en las instalaciones del Servicio Nacional de Recursos de Información, presuntamente después de que un trabajador intentara sustituir una batería de litio.