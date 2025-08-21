Trump no asistirá al encuentro principal de la cumbre del APEC en Gyeongju

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Corea durante la semana en que se celebrará la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Gyeongju, aunque no participará en el encuentro principal. No obstante, tiene previsto acudir a algunas actividades relacionadas con el evento y mantener una reunión bilateral con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.Su ausencia se desprende de las últimas declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano. Tanto la cartera como su titular, Cho Hyun, señalaron que la asistencia de Trump en la cumbre aún no está confirmada y que existe la posibilidad de que finalmente no se produzca. Sin embargo, subrayaron que es muy probable que el diálogo con Lee tenga lugar en Gyeongju, coincidiendo con la celebración del foro, al igual que la cita prevista entre el mandatario estadounidense y el presidente chino, Xi Jinping.En cuanto a las fechas exactas de la visita, diversas fuentes indicaron que las autoridades competentes están negociando un viaje de dos días, los próximos 29 y 30 de octubre. De concretarse este calendario, quedaría prácticamente descartada la participación de Trump en el APEC, cuyo inicio está previsto para el 31 de octubre.El ministerio desmintió las informaciones de prensa que apuntaban a que Trump apenas haría una breve escala en el país, sin margen para compromisos oficiales, y explicó que la visita del dirigente servirá para completar un ciclo de intercambios de alto nivel entre ambos países, iniciado con el viaje de Lee a Washington en septiembre, cuando ambos líderes celebraron su primera cumbre.