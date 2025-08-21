Moscú invita a Corea del Norte a la Semana de la Energía de Rusia

Photo : YONHAP News

Corea del Norte participará en la octava Semana de la Energía de Rusia, un foro organizado por Moscú para debatir sobre el futuro del sector energético y los desafíos a los que se enfrenta la industria.Según informó el martes 14 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), la delegación de Pyongyang ya se encuentra en la capital rusa, donde el foro se celebrará del 15 al 17 de octubre. La misión está encabezada por el ministro de Industria de Energía Eléctrica, Kim Yu Il. La última vez que funcionarios norcoreanos participaron en la Semana de la Energía de Rusia fue hace siete años, en 2018.Rusia, un país con abundantes recursos energéticos, ha mostrado desde comienzos de la década de 2000 su interés en suministrar a la península coreana parte de los excedentes de electricidad generados en la central hidroeléctrica de Bureya, la mayor de su tipo en el óblast de Amur, en el Lejano Oriente ruso. En agosto de 2011, el entonces líder norcoreano, Kim Jong Il, padre del actual mandatario, Kim Jong Un, visitó personalmente dicha planta para promover una mayor cooperación energética entre ambos países.La incógnita ahora es si la delegación norcoreana buscará obtener algún tipo de apoyo del Gobierno ruso durante el foro para paliar la crónica escasez de electricidad que afecta al país.