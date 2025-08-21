La interpelación parlamentaria al Gobierno genera reacciones divididas

Photo : KBS News

La clase política ha mostrado opiniones encontradas tras la primera jornada de interpelación parlamentaria al Gobierno, celebrada el lunes 13.El oficialista Partido Democrático valoró positivamente la sesión, al considerar que sirvió para examinar en detalle los principales asuntos que afronta el Ejecutivo, entre ellos las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la creciente inseguridad que afecta a los viajeros coreanos en Camboya.Por su parte, Poder del Pueblo, principal fuerza de la oposición, criticó duramente al Gobierno por lo que calificó como una falta de diligencia en la protección de los ciudadanos en el extranjero, especialmente en lo relativo a los casos de secuestros, estafas laborales y otros delitos que afectan a coreanos en territorio camboyano.