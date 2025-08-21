Comienza la vacunación gratuita contra la gripe y la covid-19 para personas mayores

Photo : YONHAP News

La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea anunció el martes 14 el inicio de la campaña de vacunación gratuita contra la gripe estacional y la covid-19 dirigida a las personas mayores de 65 años y a los grupos de alto riesgo. El programa se desarrollará desde el 15 de octubre hasta el 30 de abril del próximo año.Según el calendario establecido, las personas mayores de 75 años podrán recibir ambas vacunas a partir del miércoles 15; las de entre 70 y 74 años, desde el lunes 20; y las de entre 65 y 69 años, a partir del miércoles 22.La agencia sanitaria señaló que ambas vacunas pueden administrarse de forma simultánea sin riesgo de interferencia inmunológica ni problemas de seguridad.Las dosis estarán disponibles en clínicas privadas y centros de salud públicos designados, independientemente del domicilio registrado de los beneficiarios.Asimismo, la vacunación contra la covid-19 para grupos de alto riesgo, así como para residentes y trabajadores de centros especialmente vulnerables a los contagios, como las residencias de ancianos, también comenzará el miércoles 15.