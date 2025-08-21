EEUU presenta una nueva propuesta sobre la gestión de las inversiones coreanas

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, declaró el lunes 13, durante la sesión de interpelación parlamentaria al Gobierno, que Estados Unidos ha presentado una nueva propuesta sobre la forma de gestionar las inversiones que las empresas coreanas se comprometieron a realizar, por un valor total aproximado de 350.000 millones de dólares, a cambio de una reducción arancelaria.Cho explicó que la iniciativa estadounidense surge tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades económicas y financieras de ambos países, en las que la parte coreana advirtió de los posibles inconvenientes de ejecutar la totalidad de las inversiones de manera inmediata y directa, como una posible fuga masiva de capitales que podría afectar a la liquidez de Corea.El ministro añadió que el objetivo es avanzar lo máximo posible hacia un acuerdo definitivo antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Gyeongju. Durante esa misma semana está previsto que el presidente Lee Jae Myung mantenga un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump.