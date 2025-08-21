Solo se realizaron 5 de los 20 ejercicios de campo pospuestos de Ulchi Freedom Shield

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas pospusieron alrededor de veinte maniobras de campo al aire libre previstas durante el ejercicio Ulchi Freedom Shield, celebrado en agosto junto a Estados Unidos, para reprogramarlas en septiembre. Sin embargo, finalmente solo cinco de ellas llegaron a realizarse.La información fue revelada el martes 14 a partir de datos del Estado Mayor Conjunto obtenidos por la oficina del diputado Kang Dae Sik, del partido opositor Poder del Pueblo.El Ejército aseguró que las maniobras restantes se completarán antes de que finalice el año.El Ulchi Freedom Shield es un ejercicio conjunto habitual entre Corea del Sur y EEUU que combina simulacros de puesto de mando y maniobras de campo, con el objetivo de reforzar la preparación defensiva ante posibles amenazas de Corea del Norte.Durante los ensayos de agosto, el Estado Mayor Conjunto decidió posponer unas veinte de las cuarenta actividades de campo previstas para el mes siguiente alegando las altas temperaturas. No obstante, algunos analistas sugirieron que la medida podría haber tenido también como propósito evitar una posible provocación al régimen norcoreano.