El presidente del Tribunal Supremo defiende su fallo que revocó la absolución de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

El presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De, compareció en la noche del lunes 13 durante la sesión de interpelación parlamentaria al Gobierno para exponer su postura ante las sospechas que pesan sobre su actuación.En relación con las acusaciones que le atribuyen haber comentado el juicio contra el presidente Lee Jae Myung, entonces candidato electoral, con personas ajenas al caso, Jo negó tajantemente los hechos. En este sentido, afirmó que, tal como ha reiterado en varias ocasiones, no mantuvo reuniones con ninguna figura política antes de dictar la sentencia que revocó la absolución de Lee, imputado por violar la ley electoral. El magistrado añadió que, mucho menos, se reunió con el entonces primer ministro, Han Duck Soo.Jo subrayó que el fallo se adoptó respetando estrictamente los procedimientos judiciales y la jurisprudencia vigente, y lamentó que aún persistan dudas al respecto. Expresó que, a título personal, desearía poder aclararlas revelando los detalles del proceso de revisión del caso. Sin embargo, explicó que la ley se lo impide.En concreto, citó el artículo 103 de la Constitución, que garantiza la independencia del Poder Judicial, y el artículo 65 de la Ley de Organización de los Tribunales, que prohíbe divulgar información relativa a juicios, resoluciones judiciales o deliberaciones internas.El presidente del Supremo es sospechoso de haber intervenido en las elecciones presidenciales al acelerar los trámites para la emisión de la sentencia del juicio contra Lee por violación de la ley electoral, presuntamente omitiendo los pasos establecidos en los protocolos de deliberación y revisión de casos de esa naturaleza.