Write: 2025-10-14 15:37:18Update: 2025-10-14 15:41:48

Miércoles con más lluvias en gran parte del país

Photo : YONHAP News

El miércoles 15 se prevén lluvias generalizadas en gran parte del territorio, con acumulaciones estimadas entre 5 y 20 milímetros hasta avanzadas horas de la noche. Las precipitaciones serán más intensas en la costa noreste, la zona sur, la isla de Jeju y el área central.

A pesar del tiempo lluvioso, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en comparación con el martes, con mínimas matinales de entre 12ºC y 20ºC y máximas vespertinas que oscilarán entre 21ºC y 26ºC.

Sin embargo, a partir del domingo se espera un brusco descenso de las temperaturas, una vez cesen las lluvias, que hasta entonces continuarán de forma intermitente y dispersa en varias regiones del país.
