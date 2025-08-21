Menú principal Ver contenido

Jisoo de Blackpink supera los 1.000 millones de reproducciones en Spotify en tiempo récord

Write: 2025-10-14 15:51:58Update: 2025-10-14 15:56:52

Photo : YONHAP News

La cantante Jisoo, integrante del grupo de K-pop Blackpink, se ha convertido en la artista femenina del género que ha alcanzado más rápidamente los 1.000 millones de reproducciones en Spotify con sus canciones en solitario.

La intérprete logró este hito tras situar su nuevo sencillo, "Eyes Closed", en el puesto número 21 de la lista global de temas más escuchados en la plataforma. El recuento de reproducciones incluye ocho canciones lanzadas por Jisoo como solista, al margen de sus actividades en Blackpink.

"Eyes Closed" también alcanzó el primer puesto en la lista de sencillos de iTunes en cuarenta países.

El tema habla de dos personas heridas por el desamor que recuperan el valor para amar de nuevo. En la canción participa el cantante británico Zayn, exmiembro de la banda One Direction.
