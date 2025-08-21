Menú principal Ver contenido

Economía

Las tensiones comerciales entre EEUU y China frenan el avance del KOSPI

Write: 2025-10-14 16:02:19Update: 2025-10-14 16:30:20

Las tensiones comerciales entre EEUU y China frenan el avance del KOSPI

Photo : YONHAP News

El recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha frenado la subida de la Bolsa surcoreana.

Al inicio de la sesión del martes 14, el índice general, el KOSPI, registró un fuerte ascenso y alcanzó niveles récord. Sin embargo, el impulso inicial se fue debilitando con el transcurso de las horas y, hacia la 1:00 de la tarde, el indicador cambió de tendencia hasta culminar a la baja. Al término de las operaciones, el índice se situó en 3.561,81 puntos, lo que representa una caída del 0,63% respecto al lunes.

Una evolución similar se observó en el parqué tecnológico KOSDAQ, que tras comenzar el día con un avance del 0,57%, retrocedió un 1,46% hasta finalizar en 847,96 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que al cierre del mercado se cotizó a 1.431 wones por dólar, 5,2 unidades más que la jornada anterior.
