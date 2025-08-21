Corea del Sur se impone a Paraguay por 2-0 en un amistoso en Seúl

Photo : YONHAP News

Corea del Sur venció el martes 14 a Paraguay por 2-0 en un partido amistoso de fútbol masculino disputado en el Estadio Mundialista de Seúl.Eom Ji Sung abrió el marcador en el minuto 15, en su primera titularidad con la selección nacional, mientras que Oh Hyeon Gyu, que ingresó como suplente en la segunda mitad, amplió la ventaja en el 75 y aseguró la victoria local.Tras la derrota por 5-0 ante Brasil el pasado 10 de octubre, el seleccionador Hong Myung Bo introdujo ocho cambios en el once inicial, entre ellos el guardameta Kim Seung Gyu y el defensa central Lee Han Beom.