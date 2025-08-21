El Tribunal Central de Seúl rechaza la orden de arresto contra el exministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El Tribunal Central de Seúl rechazó el miércoles 15 la orden de arresto solicitada contra el exministro de Justicia Park Sung Jae, acusado de complicidad en rebelión y abuso de poder.Según la corte, no se demostró suficientemente el riesgo de fuga ni la posibilidad de destrucción de pruebas, por lo que concluyó que no existían fundamentos suficientes para ordenar su detención.El equipo del fiscal especial Cho Eun Suk, encargado de indagar sobre el caso de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024, había solicitado el arresto de Park alegando que no impidió e incluso participó en la declaración ilegal del estado de excepción decretado por el entonces presidente, Yoon Suk Yeol.Por su parte, Park argumentó que se limitó a cumplir con sus deberes institucionales como ministro de Justicia y defendió que la proclamación de la ley marcial no puede considerarse un acto de rebelión.