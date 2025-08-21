El ministro de Finanzas viaja a EEUU para asistir a las reuniones del G20 y del FMI

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, viajará la mañana del miércoles 15 a Estados Unidos para participar en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, así como en los encuentros anuales del FMI y del Banco Mundial.En concreto, Koo asistirá los días 15 y 16 (hora local) a la cuarta cita de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 celebrada este año y, por invitación de Canadá, país que ostenta la presidencia rotatoria del G7, acudirá a un diálogo de alto nivel sobre inteligencia artificial, delitos financieros y fraudes.Asimismo, en calidad de representante del directorio del FMI, tomará parte en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), uno de los principales foros de debate de la institución.Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas informaron además de que se está coordinando un encuentro bilateral con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en el que se abordarán cuestiones como el swap de divisas y las negociaciones comerciales en curso.