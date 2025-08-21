Lee propone condonar deudas ante la persistente desigualdad económica

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung lideró el martes 14 un foro económico destinado a escuchar directamente las voces de los ciudadanos afectados por la alta inflación y las elevadas tasas de interés, con el objetivo de incorporar sus opiniones en las políticas del Gobierno.El encuentro, que reunió a más de 110 participantes, entre pequeños empresarios y trabajadores autónomos, sirvió para que Lee reconociera que, pese a ciertos signos de mejora en los indicadores macroeconómicos, la mayoría de la población sigue enfrentando dificultades derivadas de la desigualdad económica.El mandatario subrayó la necesidad de condonar parte de las deudas de los pequeños comerciantes y autónomos, y recordó que durante la pandemia de COVID-19 fueron los ciudadanos, y no el Estado, quienes soportaron el peso de la crisis.En respuesta a las críticas sobre el posible riesgo moral de esta medida, Lee argumentó que ignorar el problema podría frenar el crecimiento económico. También calificó de "demasiado cruel" que los préstamos para personas con baja calificación crediticia superen el 10% de interés, e instó a buscar soluciones solidarias a nivel social.Por último, destacó que, dado que el sector financiero opera bajo la protección del Estado, no debe limitarse al beneficio económico, sino asumir una responsabilidad pública y contribuir al fortalecimiento de unas finanzas más inclusivas.