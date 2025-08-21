El presidente se reunirá con la princesa Victoria de Suecia para fortalecer los lazos bilaterales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibirá el miércoles 15 a la princesa heredera Victoria de Suecia en la Oficina Presidencial de Yongsan. Durante el encuentro, abordarán el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.La princesa Victoria, que encabeza una delegación económica sueca, se encuentra de visita oficial del 15 al 17 de octubre, la primera de un heredero al trono sueco a Corea en una década.Durante su estancia, tiene previsto reunirse con el primer ministro, Kim Min Seok, y asistir a una cena oficial. Además, visitará la aldea de la tregua de Panmunjom, acudirá al Foro de Asociación Corea-Suecia para la Sostenibilidad y rendirá homenaje en un monumento de Busan que conmemora la participación de Suecia en la Guerra de Corea.