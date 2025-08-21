Corea recupera el 43,6% de los sistemas públicos dañados por el incendio en Daejeon

Photo : YONHAP News

El Gobierno informó de que hasta las 9:00 de la mañana del miércoles 15 se habían restablecido 309 de los 709 sistemas administrativos afectados por el incendio registrado en las instalaciones del Servicio Nacional de Recursos de Información en la ciudad de Daejeon, lo que equivale al 43,6% del total.Según el Centro de Contramedidas para Desastres y Seguridad, durante la noche del martes 14 se lograron restaurar tres sistemas adicionales, entre ellos el servicio de transmisión integrada de la Oficina de Coordinación de Políticas del Gobierno y el sistema de apoyo administrativo del Ministerio de Ciencia y TIC.Por nivel de importancia, ya se han recuperado 31 de los 40 sistemas de nivel 1 (77,5%) y 37 de los 68 de nivel 2 (54,4%).