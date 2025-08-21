El Gobierno amplía las regulaciones inmobiliarias en Seúl y Gyeonggi

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el miércoles 15 un nuevo paquete de medidas para estabilizar el mercado de la vivienda, centrado en la ampliación de las zonas sujetas a regulación.Durante una reunión ministerial sobre política de vivienda, el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Servicios Financieros, la Oficina de Coordinación de Políticas del Gobierno y el Servicio Nacional de Impuestos, acordaron extender las denominadas zonas de control y zonas de alta especulación inmobiliaria, hasta ahora limitadas a los distritos de Gangnam, Seocho, Songpa y Yongsan.Con la nueva medida, las restricciones se aplicarán a toda la capital y a 12 ciudades de la provincia de Gyeonggi, entre ellas Gwacheon y Gwangmyeong, a partir del jueves 16.El plan también contempla un endurecimiento de los límites a los préstamos hipotecarios en la zona metropolitana y en las áreas reguladas. Los nuevos topes se fijan en 600 millones de wones para viviendas con un valor de hasta 1.500 millones de wones; 400 millones para aquellas situadas entre 1.500 y 2.500 millones; y 200 millones para las que superen los 2.500 millones de wones.