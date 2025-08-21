Corea envía una misión a Camboya por los crímenes contra sus ciudadanos

Photo : YONHAP News

El Gobierno enviará un equipo conjunto a Camboya para hacer frente al aumento de los casos de estafas laborales, secuestros y detenciones ilegales que afectan a ciudadanos coreanos en el país.La delegación, encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Jin A, estará integrada por el director de la Oficina Nacional de Investigación de la Policía, así como por funcionarios del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de Inteligencia. El grupo tiene previsto viajar a Nom Pen el miércoles 15 para mantener reuniones con altos cargos del Ejecutivo camboyano.Durante la visita, se espera que las autoridades discutan la investigación sobre la muerte por tortura de un estudiante universitario coreano a manos de una organización criminal, ocurrida en agosto. Asimismo, abordarán los procedimientos relacionados con la autopsia y la repatriación de los restos del joven.El equipo también examinará la situación de los ciudadanos coreanos cuyo paradero sigue siendo desconocido tras denuncias de posibles retenciones forzadas y negociará la repatriación de 63 personas detenidas durante recientes operaciones contra redes de fraude en línea.