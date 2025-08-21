Yoon comparece ante el fiscal especial por el presunto envío de drones a Pyongyang

Photo : YONHAP News

El expresidente Yoon Suk Yeol compareció el miércoles 15 ante el equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de investigar los cargos de rebelión que pesan sobre el exmandatario, para ser interrogado sobre las acusaciones de que su Administración supuestamente envió drones a Pyongyang con el fin de provocar un enfrentamiento militar y justificar así la declaración de la ley marcial.Yoon llegó a la oficina del fiscal especial alrededor de las 9:00 de la mañana y el interrogatorio comenzó a las 10:14.Es la primera vez que el exdirigente es interrogado directamente en relación con las sospechas sobre el presunto envío de drones a Corea del Norte.Al haber decidido presentarse de forma voluntaria, el equipo investigador no ejecutó la orden de detención que tenía preparada. No obstante, un funcionario explicó que, si durante el interrogatorio Yoon decidiera retirarse, la medida podría activarse de nuevo por medio del personal penitenciario. Además, añadió que la orden de arresto tiene validez hasta el viernes 17.