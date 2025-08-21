Lee Jae Myung aboga por impulsar la industria de los videojuegos

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el miércoles 15 con representantes del ámbito de los videojuegos para escuchar sus opiniones y reafirmar la voluntad de su Gobierno de impulsar las industrias culturales como motor de crecimiento futuro.Durante el encuentro, Lee lamentó que, en el pasado, las autoridades hayan considerado los videojuegos principalmente como una fuente de adicción, lo que, según explicó, frenó su desarrollo. En este sentido, expresó su determinación de promover activamente el sector.El mandatario destacó asimismo que la industria puede desempeñar un papel clave en la creación de empleo para los jóvenes y subrayó que los posibles efectos negativos, como la adicción o el uso excesivo, deben abordarse mediante políticas adecuadas y no con restricciones.Lee hizo hincapié, además, en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y afirmó que no basta con apelar a la ética o la responsabilidad individual, sino que es imprescindible garantizar su protección mediante un marco legal y políticas efectivas.