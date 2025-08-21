El FMI eleva al 0,9% su previsión de crecimiento para Corea en 2025

Photo : YONHAP News

El FMI ha revisado al alza su previsión de crecimiento para la economía coreana en 2025 hasta situarla en el 0,9%, lo que supone un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a la estimación anterior, del 0,8%, publicada en julio.Para 2026, la institución prevé que el PIB de Corea aumente un 1,8%.El FMI también actualizó sus proyecciones para otras economías principales. Según el informe, Estados Unidos crecerá un 1,6% tanto en 2025 como en 2026; la eurozona, un 1,2% en 2025 y un 1,1% en 2026; Japón, un 1,1% en 2025 y un 0,6% en 2026; y China, un 4,8% en 2025 y un 4,2% en 2026.El organismo internacional advirtió además de que la economía mundial continúa expuesta a riesgos a la baja, entre los que destacan la incertidumbre comercial, la menor productividad derivada de políticas migratorias más restrictivas, la inestabilidad fiscal y financiera, y el impacto de la rápida adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.