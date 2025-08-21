Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El FMI eleva al 0,9% su previsión de crecimiento para Corea en 2025

Write: 2025-10-15 14:51:47Update: 2025-10-15 14:58:01

El FMI eleva al 0,9% su previsión de crecimiento para Corea en 2025

Photo : YONHAP News

El FMI ha revisado al alza su previsión de crecimiento para la economía coreana en 2025 hasta situarla en el 0,9%, lo que supone un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto a la estimación anterior, del 0,8%, publicada en julio.

Para 2026, la institución prevé que el PIB de Corea aumente un 1,8%.

El FMI también actualizó sus proyecciones para otras economías principales. Según el informe, Estados Unidos crecerá un 1,6% tanto en 2025 como en 2026; la eurozona, un 1,2% en 2025 y un 1,1% en 2026; Japón, un 1,1% en 2025 y un 0,6% en 2026; y China, un 4,8% en 2025 y un 4,2% en 2026.

El organismo internacional advirtió además de que la economía mundial continúa expuesta a riesgos a la baja, entre los que destacan la incertidumbre comercial, la menor productividad derivada de políticas migratorias más restrictivas, la inestabilidad fiscal y financiera, y el impacto de la rápida adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >