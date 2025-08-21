El Ejército reanuda la búsqueda de restos de soldados caídos en la DMZ

Photo : YONHAP News

El Ejército reanudó el miércoles 15 la búsqueda de los restos de soldados caídos durante la Guerra de Corea en la zona desmilitarizada (DMZ) tras casi tres años de suspensión.El Ministerio de Defensa informó que las labores de excavación se retomaron en la meseta de Baekma, en el condado de Cheorwon, provincia de Gangwon, como parte de los esfuerzos del Gobierno por transformar la DMZ en una "zona de paz" y devolver los restos de los caídos a sus familias.En 2018, Corea del Sur y Corea del Norte firmaron el Acuerdo Militar del 19 de septiembre, que incluía un proyecto conjunto para la exhumación de restos de soldados en la DMZ. El proyecto comenzó en abril de 2019 en la zona sur de la franja desmilitarizada, pero Pyongyang no participó finalmente en las excavaciones. Ante ello, Seúl continuó el trabajo de manera unilateral hasta su suspensión en noviembre de 2022 debido a las crecientes tensiones y al deterioro de las relaciones intercoreanas.