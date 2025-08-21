Lluvias generalizadas en gran parte del país

Photo : YONHAP News

Corea registrará lluvias generalizadas en la mayor parte del territorio a partir de la tarde del miércoles 15 y que podrían prolongarse hasta la mañana del jueves 16.Según el pronóstico, las precipitaciones serán más intensas en la provincia de Gangwon, en Jeolla del Sur y en la isla de Jeju, donde se prevén acumulaciones de entre 20 y 60 milímetros. En el resto del país se esperan entre 10 y 50 milímetros, con posibles lluvias fuertes de hasta 20 milímetros por hora en algunas zonas de Chungcheong y del sur de la península.A pesar del tiempo inestable, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso con respecto al miércoles, con mínimas de entre 15ºC y 21ºC y máximas que oscilarán entre 19ºC y 27ºC.