Las autoridades supervisan alojamientos y servicios de comida para la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Los preparativos para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) han entrado en su fase final a tan solo 16 días del inicio del evento.Las principales instalaciones, como el salón de cumbres, el lugar de la cena de gala y el centro de prensa, ya han completado sus obras, mientras que los preparativos en ámbitos como el alojamiento, el transporte y la restauración avanzan a buen ritmo y se encuentran prácticamente listos.El gobernador de la provincia de Gyeongsang del Norte, Lee Cheol Woo, y el alcalde de Gyeongju, Joo Nak Young, visitaron el miércoles 15 el hotel Sonocam, uno de los establecimientos asociados a la cumbre, donde tuvo lugar la ceremonia de inauguración de la placa de certificación del hotel.Durante su intervención, Lee destacó la importancia de ofrecer un servicio impecable, al considerar que los alojamientos son la primera impresión que recibirán los delegados de la hospitalidad de Gyeongsang del Norte.Posteriormente, ambos dirigentes comprobaron el funcionamiento de los autobuses que conectarán el Hotel Sonocam con el Hotel Benikea Swiss Rosen, con el fin de verificar la calidad del servicio. También inspeccionaron los equipos de traducción portátil y los sistemas de seguridad, incluidos los detectores de humo y las pruebas de calidad del aire en las habitaciones.Asimismo, visitaron el restaurante HI-ASIA, actualmente en construcción, que ofrecerá menús halal para los delegados musulmanes. En el lugar, recibieron un informe sobre el avance de las obras y recorrieron las instalaciones, entre ellas la cocina, la sala de oración y las zonas de servicio. Por último, degustaron algunos de los platos que se servirán durante la cumbre y evaluaron tanto su sabor como la calidad de los alimentos.